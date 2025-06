Corpo de pet é descartado em ecoponto e episódio gera revolta

O descarte irregular do corpo de um animal de estimação no Ecoponto do Lago Azul, em Araçatuba, na tarde desta quinta-feira (26), causou indignação entre os funcionários do local e acendeu um alerta na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O ato foi flagrado pelas câmeras de monitoramento 24 horas instaladas na unidade, e o autor da ação está sendo identificado.

O episódio se soma a uma série de práticas irregulares que vêm comprometendo a operação dos ecopontos na cidade, como o descarte de lixo doméstico, entulho acima do limite permitido e materiais jogados fora das caçambas. Segundo o secretário Marcelo Fernando Marques, esses comportamentos desvirtuam a finalidade dos ecopontos e afetam diretamente os moradores do entorno.

“O sistema foi criado para facilitar o descarte consciente de pequenos volumes de resíduos. Mas o uso inadequado tem causado acúmulo de sujeira, obstrução do acesso e sobrecarga das equipes de limpeza”, alerta Marques. Diante dos abusos recorrentes, ele adiantou que estuda mudanças na estrutura e no controle dos ecopontos, como forma de coibir as irregularidades e punir os responsáveis.

Monitoramento e punições