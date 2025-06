SP vai contratar 1.100 novos policiais penais

O Governo do Estado de São Paulo autorizou a realização de concurso público para o provimento de 1.100 vagas no cargo de Policial Penal. O edital está em fase final de preparação e a definição da banca organizadora deve ocorrer nos próximos dias. A remuneração inicial será de R$ 4.695,60, já com o reajuste previsto pela Lei Complementar nº 1.425/2025.

A seleção contará com quatro fases eliminatórias, entre elas: prova objetiva, teste de aptidão física e aferição de estatura, avaliação psicológica, investigação social e comprovação de idoneidade moral, tanto na vida pública quanto na vida privada.

De acordo com a Lei Orgânica da Polícia Penal (Lei Complementar nº 1.416/2024), para ingressar na carreira é necessário atender a requisitos rigorosos: possuir diploma de curso superior (em qualquer área), ter no máximo 35 anos de idade até o encerramento das inscrições, além de Carteira Nacional de Habilitação (mínimo categoria “B”).