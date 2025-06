FAC-FEA anuncia curso de Medicina e propõe hospital em Araçatuba

O futuro curso de Medicina da Faculdade da Fundação Educacional de Araçatuba (FAC-FEA), com vestibular marcado para 12 de outubro deste ano e início das aulas previsto para fevereiro de 2026, foi pauta de uma reunião realizada na última terça-feira (24), na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O encontro teve como anfitriã a deputada estadual Maria Izabel Azevedo Noronha, a professora Bebel (PT), e contou com representantes da FAC-FEA e da NR Educacional, além de profissionais da saúde e da educação. O grupo apresentou não apenas os diferenciais acadêmicos da nova graduação, mas também uma proposta de construção de um hospital de média complexidade em Araçatuba, voltado ao atendimento pelo SUS em parceria com instituições públicas e privadas.

A cidade, reconhecida como polo regional de saúde, atende cerca de 40 municípios do entorno. A expectativa é que a implantação do curso e do hospital fortaleça o sistema público de saúde e democratize o acesso à formação médica em uma instituição pública.