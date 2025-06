Réu é condenado por homicídio em Birigui e segue foragido

Em uma sessão que durou cerca de nove horas no Fórum de Birigui, o réu Olívio Caldato foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio qualificado de Alex Aparecido de Freitas, ocorrido em dezembro de 2021 no bairro Silvares. A sentença foi proferida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, com atuação no julgamento do promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes.

Durante o julgamento, marcado por momentos de forte emoção, uma das irmãs da vítima deixou o plenário em protesto verbal contra as falas da defesa. A magistrada precisou interromper temporariamente a sessão, advertiu que manifestações daquele tipo não seriam toleradas e determinou que, em caso de nova ocorrência, seria aplicada multa. Também foi vedado o retorno da familiar ao plenário.

A defesa, conduzida pelo advogado Dr. Jerônimo Júnior, lamentou o episódio, mas afirmou que algumas argumentações são necessárias para expor os fatos com fidelidade, mesmo que possam causar desconforto aos familiares. “Não estamos aqui para transformar ninguém em anjo ou demônio. Em certos momentos, é inevitável mencionar pontos sensíveis que ferem a família, mas são parte da realidade do processo”, afirmou o defensor.