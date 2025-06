Mulher leva garrafada na testa e companheiro é preso

Um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite dessa quinta-feira, 26, no bairro Jardim Urubupungá, em Pereira Barreto. Por volta das 23h15, uma mulher de 23 anos foi agredida pelo companheiro, de 36 anos, com uma garrafa de cerveja na testa durante uma discussão.

A vítima, que sofreu ferimentos no rosto, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa do município. O agressor, localizado nas redondezas, resistiu à abordagem policial e precisou ser contido com o uso de arma de eletrochoque.

Encaminhado à delegacia, ele teve a prisão em flagrante confirmada com base na Lei Maria da Penha e ficou detido à disposição da Justiça.