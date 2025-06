Pedágios da Rondon sobem em julho e atingem até R$ 10,60

A partir do dia 1º de julho, as tarifas de pedágio em rodovias estaduais sob concessão sofrerão aumento médio de 5,31%, conforme autorizado pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). Na região, os ajustes afetam diretamente usuários da ViaRondon, que corta cidades como Penápolis, Promissão, Lavínia e Castilho.

Na praça localizada no km 497 da Rodovia Marechal Rondon, em Glicério, a tarifa para automóveis passará de R$ 10,10 para R$ 10,60, enquanto motociclistas pagarão R$ 5,30. Em Promissão, o valor sobe para R$ 9,60 (carros) e R$ 4,80 (motos). Já em Rubiácea, os preços ficam em R$ 9,10 e R$ 4,55, respectivamente.

Confira os novos valores válidos para carros utilitários: Avaí (R$ 8,50), Pirajuí (R$ 8,00), Promissão (R$ 9,60), Glicério (R$ 10,60), Rubiácea (R$ 9,10), Lavínia (R$ 7,20), Guaraçaí (R$ 7,00) e Castilho (R$ 5,20). Já para motocicletas, as tarifas variam de R$ 2,60 (Castilho) a R$ 5,30 (Glicério), sendo o trecho mais caro entre Castilho e Bauru, operado pela ViaRondon.