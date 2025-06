Mecânico morre após veículo despencar durante manutenção em Bilac

Um mecânico de 34 anos, identificado como Alex Rodrigues Leandro, morreu na madrugada desta quinta-feira, 26, após ser atingido por um carro que caiu sobre ele enquanto fazia um reparo em sua residência, na cidade de Bilac.

Segundo relato de sua companheira, que notificou a polícia, o acidente aconteceu quando Alex realizava manutenção de um automóvel, utilizando um macaco hidráulico para suspender o veículo. A jovem, de 24 anos, disse que estava no quarto quando ouviu um barulho e, ao verificar, encontrou o companheiro caído.

As informações indicam que o macaco teria cedido ou tombado, fazendo com que o carro descesse abruptamente. No momento da queda, a ponteira do engate traseiro atingiu diretamente o pescoço da vítima, que foi socorrida e levada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.