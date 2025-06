Homem é preso por tortura e cárcere após marcar esposa com ferro

Um homem de 32 anos foi preso na tarde da última segunda-feira, 23, em Cosmorama, cidade a aproximadamente 110 km de Araçatuba, acusado de manter a esposa em cárcere privado e agredi-la de forma brutal. A jovem, de 25 anos, teve as costas queimadas com um ferro quente, usado pelo agressor para gravar as iniciais do nome dele em seu corpo.

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 25, a mulher vinha sendo submetida a violência física e psicológica há cerca de dois meses, na casa da família, localizada na zona rural do município. O caso foi descoberto após uma denúncia anônima, que levou os policiais até o local.

Durante o resgate, o homem tentou negar os abusos e chegou a afirmar que a companheira teria sido agredida por terceiros, versão que não convenceu os agentes. Ele foi detido e levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Votuporanga, onde teve a prisão preventiva decretada.