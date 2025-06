Braúna sedia 1ª edição dos Jogos Escolares Indígenas

A proposta dos jogos é promover a união entre os territórios, fortalecer os laços escolares e valorizar práticas esportivas tradicionais, como a corrida com tora e a luta corporal, além de reforçar a identidade cultural dos povos originários no ambiente escolar.

Nesta quinta-feira, 26, a Terra Indígena Icatu, em Braúna , será o cenário da primeira edição dos Jogos Escolares Indígenas, iniciativa inédita que une esporte, cultura e integração entre aldeias do interior paulista.

Entre as atividades programadas, estão modalidades como futebol, cabo de guerra e arco e flecha, este último com forte representatividade para as comunidades indígenas participantes.