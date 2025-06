Cidades da região recebem R$ 15 mi para obras contra alagamento

Trinta cidades do interior do Estado de São Paulo vão receber investimentos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) voltados ao controle de enchentes e melhorias nos sistemas de drenagem urbana. A iniciativa, promovida pela Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), vai liberar R$ 15,6 milhões para intervenções que envolvem a construção de galerias de águas pluviais, combate à erosão e atualização de estudos técnicos.

Entre os municípios contemplados, estão cidades localizadas no noroeste e oeste paulista, incluindo Álvares Machado, Flórida Paulista, Junqueirópolis, Osvaldo Cruz, Rancharia, Regente Feijó, Tupi Paulista e também Alto Alegre.

As demais cidades que também terão acesso aos recursos são: Anhumas, Caiabu, Caiuá, Flora Rica, Iepê, Indiana, Inúbia Paulista, Irapuru, Mariápolis, Martinópolis, Nantes, Nova Guataporanga, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Santa Mercedes, Santo Anastácio, São João do Pau d'Alho e Taciba.