Polícia intercepta carreta com mais de 3 toneladas de maconha

Um homem de 41 anos foi detido nessa quarta-feira, 25, ao ser flagrado transportando mais de 3 toneladas de maconha em uma carreta na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho que passa por Irapuru, a aproximadamente 140 km de Araçatuba.

A apreensão foi realizada por equipes da Polícia Militar Rodoviária, que suspeitaram do comportamento do motorista durante a abordagem. Segundo os policiais, ele demonstrou nervosismo e deu respostas contraditórias, o que levou à inspeção do veículo.

Ao vistoriarem a carga, que oficialmente transportava soja, os agentes encontraram 132 fardos do entorpecente, totalizando aproximadamente 3.020 quilos de maconha. A carreta havia saído de Campo Grande (MS) com destino ao Porto de Santos (SP).