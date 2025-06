Ex-provedor da Santa Casa de Guararapes é capturado

O ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Guararapes, Marcelo Luís Polycarpo Cosmai, foi preso na tarde desta terça-feira (24) por equipes da Força Tática da Polícia Militar. Condenado a 13 anos e 24 dias de reclusão por envolvimento em um esquema milionário de desvio de recursos públicos, ele estava foragido desde julho de 2023.

Cosmai foi localizado em uma residência no bairro Cohab, na periferia de Guararapes, após uma denúncia anônima. Segundo a polícia, ele não resistiu à abordagem. A consulta ao sistema confirmou a existência de mandado de prisão definitivo pelos crimes de peculato e fraude em licitações, conforme os artigos 312 do Código Penal e 89 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93).

De acordo com o Ministério Público, Cosmai operava um esquema de corrupção entre os anos de 2010 e 2015, em parceria com o empreiteiro Natanael Azevedo, proprietário de uma construtora em Birigui. O grupo simulava reformas e ampliações na unidade hospitalar, que eram contratadas sem processo licitatório e pagas com recursos da instituição, mas jamais executadas.