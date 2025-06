Corpo de homem é encontrado com sinais de violência em Araçatuba

Um corpo masculino, com idade estimada entre 25 e 30 anos, foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (25), em uma área de estrada de terra entre os bairros Mão Divina e Porto Real, em Araçatuba. A vítima não portava documentos e apresentava claros sinais de violência, levantando forte suspeita de homicídio.

De acordo com apuração da reportagem, o cadáver já estava em estado avançado de decomposição, o que indica que o crime pode ter ocorrido há vários dias. Foi possível identificar pelo menos três cortes profundos no corpo: um no rosto, outro no pescoço e um terceiro nas costas, sugerindo o uso de objeto perfurocortante, como faca ou similar.

Segundo informações levantadas no local, a vítima possivelmente era morador de rua. Embora a identificação formal ainda dependa de exames no Instituto Médico Legal (IML).