Justiça julga réu foragido por crime chocante em Birigui

Um homem identificado por Alex Aparecido de Freitas, 39 anos, foi morto a tiros na tarde de 15 de dezembro de 2021, em um campo de bocha localizado na Rua José Madson, no Jardim Silvares, em Birigui (SP).

Segundo as primeiras informações, a vítima foi atingida por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, aparentemente de calibre .380. Alex ainda foi socorrido em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no pronto-socorro.

O autor dos disparos fugiu do local em uma caminhonete ainda não identificada no momento do crime. Há indícios de que o homicídio esteja relacionado a uma briga anterior entre os envolvidos, ocorrida aproximadamente três meses antes. A Polícia Civil isolou a área e acionou a perícia técnica, com presença do delegado plantonista e equipe de investigadores.