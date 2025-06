Prefeitura de Birigui recorre para manter comissionados no cargo

A Prefeitura de Birigui protocolou recurso junto ao Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo após receber recomendação para a exoneração de cinco servidores que ocupam cargos comissionados na atual gestão. O Ministério Público havia instaurado um inquérito civil para apurar possível prática de nepotismo no governo municipal.

Um dos nomes mencionados é o do ex-prefeito Wilson Carlos Rodrigues Borini, pai da atual chefe do Executivo, Samanta Borini (PSD), que atualmente responde pela Secretaria Municipal de Governo.

Além dele, também ocupam cargos comissionados pessoas com vínculos familiares com membros do Executivo. A esposa do vice-prefeito, Marcelo Parizati (PSD), Rosinei Ulofo de Andrade Parizati, atua como secretária adjunta de Esportes e preside o Fundo Social de Solidariedade. Já Fariza de Fátima Ferrer Mansour, atual companheira de Wilson Borini, está nomeada como secretária adjunta de Cultura e Turismo.