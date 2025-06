Cidade da região abre seletivo com salários de até R$ 11,5 mil

A Prefeitura de Uchoa, região noroeste paulista, está com inscrições abertas para um novo processo seletivo que oferece 22 vagas imediatas em diversas áreas. O edital nº 02/2025 foi publicado com oportunidades para profissionais de nível técnico e superior, com contratação pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os salários variam entre R$ 2.330,25 e R$ 11.531,54, conforme a função e carga horária.

A seleção está sendo organizada pela Fama Assessoria e Consultoria em Gestão Pública, empresa responsável por todo o andamento do certame. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da organizadora, entre os dias 11 e 30 de junho de 2025. A taxa de participação é de R$ 30 para nível técnico e R$ 50 para nível superior.

Entre os cargos disponíveis para quem possui ensino superior estão: Assistente Social, Enfermeira, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional e diversas especialidades médicas, incluindo Cardiologista, Clínico Geral (Emergência e PSF), Ginecologista e Dermatologista. Já para nível técnico, há vagas para Técnico em Enfermagem.