Frente fria antecipa horário de abrigo para moradores de rua

Com a chegada de uma nova frente fria e alertas da Defesa Civil sobre a queda acentuada das temperaturas em Birigui, a Secretaria Municipal de Assistência Social anunciou que o Alojamento de Inverno passará a funcionar mais cedo O acolhimento, que retomou nesta semana, será antecipado para as 18h.

Destinado a pessoas em situação de rua, o espaço oferece abrigo durante as noites mais frias, com estrutura para pernoite e alimentação. O alojamento está localizado na avenida João Cernach, com entrada pela lateral do Fundo Social de Solidariedade, no bairro Vila Xavier.

No local, os acolhidos recebem cama com colchão, cobertores, kit de higiene e refeições. São 20 vagas disponíveis, sendo 16 para homens e 4 destinadas a mulheres. Logo na chegada, a equipe da Assistência Social orienta os usuários sobre as regras do espaço e, após o banho, é servido o jantar por volta das 20h.