Coroados aprova Dia da Conscientização e Prevenção ao Diabetes

A Câmara Municipal de Coroados aprovou e o prefeito Roberto Carrilho Alves sancionou a lei que institui o "Dia Municipal da Conscientização e Prevenção ao Diabetes", a ser comemorado anualmente em 14 de novembro.

A iniciativa, proposta pelo vereador Alex Ferreira de Matos, passa a integrar oficialmente o calendário de eventos do município, com foco em ações educativas, de prevenção e sensibilização sobre os riscos e cuidados relacionados ao diabetes.

O objetivo da lei é estimular campanhas públicas que esclareçam, de forma acessível, os diferentes tipos da doença, sua prevenção e o tratamento adequado. A proposta abrange todas as faixas etárias da população, com ênfase na importância do diagnóstico precoce e no incentivo à adoção de hábitos saudáveis, como forma de prevenção.