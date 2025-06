Câmara analisa denúncia contra prefeito de Valparaíso

O pedido de instauração de Comissão Processante se apoia nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, que preveem a cassação de mandato por infrações político-administrativas, como negligência na defesa dos interesses do município ou omissão no cumprimento de deveres funcionais.

Se o processo for aceito, o prefeito poderá ser investigado por uma comissão interna da Câmara e, ao final, poderá ter seu mandato cassado, caso as acusações sejam confirmadas e aprovadas em nova votação.

Posicionamento

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Valparaíso. A atendente orientou que qualquer manifestação fosse solicitada ao chefe de gabinete do prefeito, que, no momento, não se encontrava no Paço Municipal. O espaço segue aberto para manifestações do Executivo.

Xandi do Real é figura conhecida na política local, tendo sido vereador e presidente da Câmara. Foi eleito prefeito em 2020 e reconduzido ao cargo nas eleições de 2024.