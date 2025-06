Festa junina reúne famílias e solidariedade em Aracanguá

A Praça Central de Santo Antônio do Aracanguá se transformou em um grande arraial na noite da última sexta-feira (20), durante a realização do 1º Arraial do Fundo Social, evento que uniu tradição, solidariedade e espírito comunitário. A festa superou as expectativas de público e arrecadação, promovendo um ambiente de confraternização para centenas de famílias.

Repleta de barracas com comidas típicas da culinária caipira a preços populares, a festa trouxe também brincadeiras tradicionais, como pesca e argola, que encantaram principalmente as crianças. Um dos pontos altos da noite foi a apresentação da quadrilha, que animou o público e resgatou o clima característico das festas juninas.

A renda obtida com o evento será 100% revertida para os projetos sociais do Fundo Social de Solidariedade do município, que atua no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.