GCM de Birigui recupera moto furtada e detém dois suspeitos

Uma motocicleta furtada foi recuperada e dois suspeitos foram detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui, na noite desta segunda-feira (23), após uma ação rápida nas imediações da Praça da Unimed. A ocorrência envolveu os agentes Valenço, Ferreira, Polizel, Narazaki, Crespi e o Inspetor Operacional Juliano.

A equipe foi acionada por meio de denúncia anônima informando que dois indivíduos trajando moletons estavam furtando uma moto na região. Durante patrulhamento pelas redondezas, os guardas localizaram os suspeitos no cruzamento das ruas Santa Cecília e Palmares.

Na abordagem, com o homem maior de idade foi localizada uma porção de maconha. Já o segundo envolvido, um adolescente com histórico de diversos atos infracionais, não portava entorpecentes no momento, mas é conhecido das autoridades por reincidência em crimes semelhantes.