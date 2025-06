Escolas da região têm inscrições até sexta para almoço de férias

Os responsáveis por estudantes da região da rede estadual de ensino de São Paulo têm até a próxima sexta-feira, 27, para inscrever seus filhos para receber almoço nas escolas durante o recesso de julho, que ocorre entre os dias 3 e 22. A medida visa garantir a continuidade da alimentação escolar mesmo fora do período letivo.

O serviço estará disponível em cerca de 3.700 escolas estaduais, que são geridas diretamente pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), com equipes contratadas e insumos adquiridos pela própria pasta. Nessas unidades, o almoço será servido de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, com cardápios elaborados por nutricionistas para assegurar refeições nutritivas e equilibradas.

Já nas demais 1.300 escolas, onde a merenda é fornecida por meio de convênios com as prefeituras, a oferta da refeição durante o recesso dependerá da decisão de cada município.