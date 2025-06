Araçatuba promove mutirão com mais de 200 vagas nesta terça

Nesta terça-feira, 24 de junho, Araçatuba vai sediar um mutirão de contratação com 220 vagas temporárias abertas para o cargo de auxiliar de produção em uma indústria do ramo alimentício. A iniciativa será realizada no Balcão de Empregos, localizado na Avenida Waldemar Alves, nº 50, no bairro São Joaquim.

Os atendimentos ocorrerão em dois períodos: das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar por turnos. A remuneração oferecida é de R$ 2.118,60, com direito a vale-refeição.

Os candidatos interessados devem comparecer ao local com currículo impresso, carteira de trabalho, documentos pessoais, comprovante de residência e número do PIS.