Birigui entra para o grupo das 200 cidades em consumo do país

Birigui deve atingir um volume estimado de R$ 6,59 bilhões em consumo ao longo de 2025, conforme dados do estudo IPC Maps, publicado pela IPC Marketing Editora. A projeção representa um crescimento de 7,8% em relação a 2024, quando o índice era de R$ 6,11 bilhões.

A análise local, realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mostra que o município não apenas avança em volume, mas também sobe posições nos rankings: de 192ª para 188ª no Brasil, consolidando-se entre as 200 cidades com maior consumo do país. No Estado de São Paulo, Birigui passa da 59ª para a 57ª colocação.

Entre os segmentos que mais contribuem para esse desempenho estão: