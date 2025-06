Caminhonete tomba e idoso é socorrido em vicinal de Birigui

Um idoso de 77 anos ficou ferido após o tombamento da caminhonete que conduzia, na tarde dessa segunda-feira, 23, na estrada vicinal Antônio Mestriner, em Birigui. O acidente ocorreu no km 1+700 metros, no sentido do bairro rural Taquari.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. A vítima foi resgatada de dentro da caminhonete GM S10 pelos bombeiros e levada ao pronto-socorro local com escoriações leves.

De acordo com o idoso, ele perdeu o controle da direção, o que resultou no tombamento do veículo, que parou no acostamento da via. Apesar do susto, não houve necessidade de interditar o trecho.