Mãe será investigada por fornecer bebida alcoólica a adolescente

Uma confraternização familiar terminou em ocorrência policial na noite do último sábado, 21, em Birigui, depois que uma adolescente de 14 anos foi encontrada em estado de possível embriaguez. A mãe da jovem admitiu ter fornecido bebida alcoólica à filha e agora será alvo de investigação por infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo informações da Polícia Militar, a denúncia chegou por meio do telefone de emergência 190, dando conta de que uma menor estaria passando mal por suspeita de ingestão excessiva de álcool. Ao chegar ao local, uma residência no bairro onde ocorria uma reunião familiar, os policiais encontraram uma ambulância do município já prestando os primeiros atendimentos à adolescente.

A jovem foi conduzida ao Pronto-socorro Municipal, onde permaneceu sob observação médica. Ela estava acompanhada da equipe policial.

Ainda no local, a mãe da adolescente relatou que havia autorizado a filha a consumir bebidas alcoólicas, acreditando que conseguiria monitorar a quantidade ingerida. No entanto, ela reconheceu que perdeu o controle da situação e que a adolescente acabou excedendo o consumo.