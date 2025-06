Homens são presos por agredir companheiras em cidades da região

A Polícia Militar prendeu dois homens por violência doméstica na noite deste sábado (21) em diferentes cidades da região de Araçatuba. Os casos ocorreram em Avanhandava e General Salgado e resultaram em prisões em flagrante.

Em Avanhandava, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência no Centro da cidade. No local, encontraram a vítima com um corte no braço e o autor com lesões na face. Segundo a PM, o homem estava exaltado e ameaçava matar a companheira. Ele foi contido, detido e encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Pouco tempo depois, em General Salgado, uma equipe da PM foi chamada até o bairro Jardim Primavera, onde uma mulher relatou ter sido agredida com um soco na cabeça, além de sofrer ameaças por parte do parceiro. O suspeito foi localizado, preso e também levado ao Distrito Policial, ficando detido.