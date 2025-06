Van com eletrônicos sem nota é flagrada em rodovia da região

Uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-SP) resultou na apreensão de uma van carregada com produtos eletrônicos sem nota fiscal, desta quinta-feira (19), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Flórida Paulista, aproximadamente 100 km de Araçatuba.

De acordo com as informações divulgadas nesta sexta-feira (20), durante a fiscalização no km 614, os agentes localizaram um fundo falso no veículo, onde estavam escondidos 796 celulares, 40 tablets e 192 gravadores de voz, totalizando 1.028 itens, avaliados em aproximadamente R$ 1,1 milhão.

O motorista, de 53 anos, e três passageiras, com idades entre 24 e 51 anos, todos de Presidente Prudente, não apresentaram documentação da mercadoria. A Receita Federal foi acionada e apreendeu os produtos e o veículo. Os envolvidos foram liberados e deverão responder pelo crime de descaminho.