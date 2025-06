Araras são apreendidas em cativeiro irregular em Aracanguá

Durante patrulhamento ambiental realizado em Santo Antônio do Aracanguá, a Polícia Ambiental flagrou duas araras-canindé mantidas ilegalmente em cativeiro. As aves estavam dentro de um viveiro de grande porte no Condomínio Beira Rio, sem qualquer tipo de autorização dos órgãos ambientais competentes.

O flagrante ocorreu no último dia 20 de junho e resultou na autuação de uma moradora. A responsável foi multada em R$ 10 mil por manter espécimes da fauna silvestre nativa em cativeiro sem permissão, conforme previsto na Resolução.

As aves foram apreendidas e encaminhadas para os cuidados adequados. A audiência administrativa está marcada para o dia 11 de agosto, às 9h.