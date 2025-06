MP recomenda exoneração do pai da prefeita de Birigui e mais 4

Wilson Borini foi nomeado secretário de Governo em 2 de janeiro, integrando a equipe da filha, prefeita Samanta. Além dele, também ocupam cargos comissionados pessoas com vínculos familiares com membros do Executivo. A esposa do vice-prefeito Marcelo Parizati, Rosinei Ulofo de Andrade Parizati, atua como secretária adjunta de Esportes e preside o Fundo Social de Solidariedade. Já Fariza de Fátima Ferrer Mansour, atual companheira de Borini, está nomeada como secretária adjunta de Cultura e Turismo.

Essas nomeações estão entre as que motivaram o inquérito e a recomendação de exoneração, por possível configuração de nepotismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em casos que não se enquadrem em exceções funcionais legais.

Posição da Prefeitura

Em nota oficial, a administração municipal declarou: “A Prefeitura de Birigui informa que tomou conhecimento da manifestação do Ministério Público e está analisando o conteúdo dos documentos encaminhados. O Município reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições, e adotará, caso necessário, as medidas administrativas e judiciais cabíveis, sempre em estrita observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.”