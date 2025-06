Motociclista morre em colisão frontal próximo ao trevo de Turiúba

Um acidente grave ocorrido na noite de quarta-feira (18) resultou na morte do motociclista João Pedro Gomes Rodrigues, de 27 anos, na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), no trecho próximo ao trevo de Turiúba, município vizinho a Buritama.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi registrado por volta das 21h, no quilômetro 65,8 da via. Rodrigues pilotava uma motocicleta Honda CB Twister com placas de Turiúba quando foi atingido frontalmente por um veículo VW Parati, licenciado em Buritama. O impacto da batida lançou ambos os veículos para fora da pista.

O motociclista sofreu ferimentos graves, incluindo a amputação do braço esquerdo, e não resistiu, falecendo ainda no local, mesmo após o acionamento do socorro médico.