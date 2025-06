Morador de Birigui é detido após denúncia de maus-tratos a cães

Uma denúncia de maus-tratos a animais mobilizou diversas equipes em Birigui nesta quinta-feira (19). A Guarda Civil Municipal, a Polícia Ambiental, o Instituto de Criminalística, servidores da Prefeitura e representantes da ONG GRUPA estiveram em uma residência no bairro Santana, após uma imagem denunciar a situação de um cachorro debilitado no quintal do imóvel.

No local, além do cão citado, outros sete foram encontrados em condições precárias. De acordo com avaliação feita por uma veterinária da equipe municipal, o animal que estava no quintal apresentava sinais de doença e desnutrição, enquanto os demais viviam em ambiente com acúmulo de fezes, sem alimentação visível ou higiene adequada.

O responsável pelos animais, um homem de 30 anos, afirmou cuidar deles com a ajuda da mãe, que tem problemas de saúde. Ele alegou dificuldades financeiras para buscar atendimento veterinário, mas colaborou com as autoridades.