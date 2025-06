Mais de 2 mil veículos são parados em blitz na Rondon

Uma operação de fiscalização de trânsito realizada nesta quarta-feira, 18, parou mais de 2 mil veículos na Rodovia Marechal Rondon, em um ponto de pedágio no município de Castilho. A ação conjunta contou com a participação da Polícia Militar Rodoviária, Detran-SP, Polícia Civil e apoio da concessionária responsável pela rodovia.

Durante a chamada Operação Direção Segura Integrada, 2.170 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. A ação teve como foco identificar e punir casos de direção sob efeito de álcool.

Entre os abordados, um condutor foi flagrado dirigindo embriagado e acabou autuado. Outros três motoristas se recusaram a fazer o teste e também foram penalizados. Conforme determina a legislação brasileira, recusar o teste do etilômetro gera as mesmas consequências legais de quem é flagrado alcoolizado: suspensão da CNH por 12 meses, multa de quase R$ 3 mil e possível remoção do veículo ao pátio.