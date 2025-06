Cão farejador ajuda polícia a prender traficante em Auriflama

Durante uma operação realizada nessa quarta-feira, 18, em Auriflama, um homem foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação contou com o apoio do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e ocorreu durante patrulhamento em conjunto com a equipe de policiamento local.

Ao abordar o suspeito, os policiais utilizaram o cão farejador Blade, que conseguiu localizar porções de crack e maconha escondidas no quintal de uma residência. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos dinheiro em espécie e um telefone celular.

O suspeito, juntamente com os materiais encontrados, foi encaminhado à Delegacia da cidade, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.