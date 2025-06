Mulher trans some após sair de universidade em Ilha Solteira

Equipes da Polícia Civil, Militar e da Guarda Municipal estão mobilizadas nas buscas por uma mulher trans de 25 anos que desapareceu na última quinta-feira, 12, logo após sair da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Ilha Solteira, onde cursa zootecnia.

Segundo as autoridades, Carmen de Oliveira Alves realizou uma prova na instituição e não foi mais vista desde então. Ela teria sido avistada pela última vez próxima a um ginásio, nas proximidades do campus.

Na manhã dessa terça-feira, 17, as equipes fizeram varreduras em uma área de mata próxima, com o auxílio de cães farejadores. No local, foram encontradas marcas no chão semelhantes às deixadas por pneus de bicicleta, compatíveis com o modelo elétrico usado por Carmen no momento do desaparecimento.