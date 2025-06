Homem de 66 anos é acusado de estupro de vulnerável

Segundo o relato, a mulher de 37 anos ficou em casa com o irmão enquanto a mãe saiu por um período. Ao retornar, a mãe encontrou a filha saindo da casa de um vizinho e, ao questioná-la, obteve a informação de que teria mantido relações sexuais com o homem, que teria a trancado na residência e praticado o ato sem preservativo.

Um homem de 66 anos está sendo investigado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável na cidade de Buritama . O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira, 17, depois que a mãe de uma mulher com deficiência intelectual procurou a Polícia Militar.

O suspeito foi localizado por uma equipe da Polícia Militar, composta pelo Cabo Freitas e pelo Soldado Lourençato, e levado à delegacia para prestar esclarecimentos. No entanto, ele negou as acusações e foi liberado após o registro da ocorrência. Um inquérito foi aberto para investigar os fatos, e a apuração seguirá com base em depoimentos e exames periciais a serem feitos pelo IML (Instituto Médico Legal).