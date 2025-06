Enfermeiro perde controle e capota carro na SPV-8 em Castilho

A ocorrência mobilizou a Brigada Municipal de Emergência de Castilho, que realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, E.C.S. foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal José Fortuna, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde não foi divulgado oficialmente, mas segundo apurações iniciais, ele estava consciente e orientado no momento do resgate.

A vítima conduzia um Fiat Uno, com placas de Nova Independência, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e capotou. Ele estava sozinho no momento do acidente.

O trecho da SPV-8 onde o acidente ocorreu é conhecido por ser de pista simples e com tráfego local entre as duas cidades. A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência e apurar as causas do capotamento.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas. Não houve necessidade de interdição da via.