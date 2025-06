Operação Catfishing avança com novas buscas e apreensões em SP

A Operação Catfishing teve mais um desdobramento nessa terça-feira, 17, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em três bairros da capital paulista. As diligências, autorizadas pela 1ª Vara Criminal de Araçatuba , ocorreram nas regiões da Vila Santa Maria, Jardim Pereira Leite e Bela Vista, e marcam o aprofundamento das investigações contra uma associação criminosa envolvida em fraudes e lavagem de dinheiro.

Segundo os investigadores, além da fraude direta contra vítimas, o grupo estaria envolvido em práticas de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro.

As novas apreensões devem fortalecer as provas reunidas até o momento e revelar detalhes sobre o fluxo financeiro da organização. As autoridades também investigam o possível envolvimento de outros membros da associação, com base nos dados extraídos dos dispositivos recolhidos nas diligências dessa terça.

A Polícia Civil e o Ministério Público seguem acompanhando os desdobramentos da operação, que permanece em andamento sob sigilo parcial para não comprometer as próximas etapas da investigação. Novas medidas judiciais não estão descartadas.