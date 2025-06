Suspeito de furto é reconhecido por inspetor da GCM e detido

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui deteve, na tarde da última segunda-feira (16), um rapaz de 18 anos suspeito de envolvimento em um furto ocorrido no último sábado (14). A identificação do jovem ocorreu graças ao reconhecimento feito por um inspetor da corporação, que o associou às imagens de segurança de uma residência invadida no fim de semana.

A abordagem foi realizada nas imediações da UBS 1, na Avenida Cidade Jardim, durante patrulhamento preventivo. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem chamou atenção dos agentes ao demonstrar nervosismo, desviar o rosto e apressar os passos ao avistar a viatura. Diante da atitude suspeita, os guardas o interceptaram na Avenida das Rosas.

Durante a revista, foi encontrado apenas um celular com o abordado. No entanto, o inspetor Adilson, integrante da guarnição, reconheceu o rapaz como um dos envolvidos em um furto registrado por câmeras de segurança no sábado. Ao ser confrontado com as imagens, o suspeito confessou a participação no crime e afirmou ter agido com um comparsa já conhecido da equipe por envolvimento em delitos semelhantes.