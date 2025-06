Idoso com Alzheimer desaparece após sair de bicicleta em Birigui

A Polícia Civil de Birigui investiga o desaparecimento do aposentado Oscar Pereira dos Santos, de 75 anos, diagnosticado com Alzheimer. O idoso foi visto pela última vez na tarde de sexta-feira (13), quando saiu de bicicleta de sua residência, localizada na zona rural do município. Desde então, não houve mais notícias sobre seu paradeiro.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, a condição clínica de Oscar o torna propenso a lapsos de memória e comportamentos repetitivos. Apesar das recomendações médicas, ele insistia em viver sozinho, recusando-se a morar com as filhas em Araçatuba, onde teria acompanhamento constante.

O filho que reside nas proximidades relatou à polícia que visitava o pai diariamente e que, na última visita, encontrou o cadeado do portão trancado pelo lado de fora, sinalizando que o idoso havia saído. Um vizinho contou que viu Oscar por volta das 14h, pedalando próximo à propriedade.