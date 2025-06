Câmara aprova lei contra escapamentos com ruído excessivo

A medida segue diretrizes estabelecidas por órgãos reguladores, como o Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), por meio da Resolução 418/2009, e pela norma técnica NBR 9.714/1999, que definem padrões de medição e limites de emissão de ruídos. O projeto estipula penalidades financeiras para quem desrespeitar a regra: multa de R$ 1.000 em infrações cometidas entre 7h e 19h; R$ 2.000 entre 19h01 e 22h; e R$ 3.000 das 22h01 até as 6h59.

Os vereadores da Câmara de Araçatuba aprovaram, nessa segunda-feira, 16, um projeto de lei que visa coibir o excesso de barulho provocado por escapamentos de motocicletas e veículos em geral. A proposta, de autoria do vereador Carlinhos do Terceiro (Republicanos), tem como objetivo preservar o bem-estar da população e reforçar o cumprimento de normas ambientais relacionadas à poluição sonora.

A proposta aprovada pela Câmara Municipal estabelece que o programa contará com a atuação de um médico pediatra, além de outros profissionais da saúde. Entre as atribuições desses especialistas, estão a realização de avaliações físicas e nutricionais dos estudantes, incluindo verificação de peso, altura e aplicação de testes de visão, além da atualização do cartão de vacinas.

Também será responsabilidade da equipe de saúde orientar professores e monitores das creches sobre a prevenção de doenças comuns na infância, permitindo que essas informações sejam posteriormente compartilhadas com os pais dos alunos.