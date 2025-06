Etec de Penápolis abre seleção para professores 

A Escola Técnica Estadual João Jorge Geraissate, em Penápolis, está com processo seletivo aberto visando a formação de cadastro reserva para o cargo de Professor de Matemática. A atuação será voltada ao curso técnico de Agropecuária integrado ao ensino médio, dentro do programa Novotec Integrado. De acordo com o edital 069/16/2025, os interessados devem possuir formação de nível superior conforme os critérios estabelecidos pelo Catálogo de Requisitos de Titulação (CRT).

A contratação ocorrerá pelo regime da CLT, com remuneração definida por hora-aula no valor de R$ 22,47, acrescida de adicionais como 30% de hora-atividade e 1/6 relativo ao descanso semanal remunerado, podendo alcançar até 200 horas mensais dependendo da demanda da unidade.

As inscrições, que são gratuitas, estão abertas entre os dias 13 e 27 de junho de 2025 e devem ser realizadas pelo site do Centro Paula Souza. É necessário preencher a ficha de inscrição e anexar, em um único arquivo PDF com no máximo 25 MB, o memorial circunstanciado e a documentação exigida.