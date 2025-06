Aracanguá festeja 32 anos com cultura, fé e participação popular

Com uma programação diversa, Santo Antônio do Aracanguá comemorou seus 32 anos de emancipação político-administrativa com eventos que integraram cultura, fé e participação comunitária. Organizada pela Prefeitura, a agenda buscou valorizar a identidade local e envolver os moradores.

As celebrações começaram em 6 de junho com o hasteamento das bandeiras e um encontro sobre turismo, com participação do presidente da AMITUR, Jarbas Favoretto. No dia 7, teve início a tradicional quermesse na Praça Central. Em 12 de junho, a reinauguração do Monumento dos Peixes resgatou a simbologia ribeirinha da cidade.

O dia 13 foi marcado por apresentações culturais, distribuição de alimentos e reabertura da Prainha Municipal. À noite, houve missa em louvor a Santo Antônio e nova edição da quermesse. No sábado (14), o baile popular com Paulo Maia e Banda reuniu grande público na Praça Central. Já no domingo (15), a Corrida de Pedestres e a Caminhada Ecológica reforçaram o espírito de união e bem-estar.