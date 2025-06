Festival do Cupim Casqueirado celebra prato típico de Araçatuba

Araçatuba realiza de 17 de junho a 3 de agosto o 1º Festival do Cupim Casqueirado, reunindo 10 restaurantes em um circuito gastronômico com valor fixo de R$ 26,90 por prato. Cada estabelecimento oferece uma receita exclusiva do prato típico, com guarnições variadas.

O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo, em parceria com o Comtur, para valorizar a culinária regional e fortalecer o prato como símbolo da cidade. A adesão dos restaurantes foi voluntária.

Quem consumir o prato em quatro locais diferentes pode ganhar um avental personalizado, mediante apresentação de cupons fiscais, fotos e marcações nas redes sociais oficiais. A retirada do brinde deve ser agendada pelo telefone (18) 3625-8636.