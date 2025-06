Jovem de 19 anos é preso por tráfico de drogas em Buritama

Durante a abordagem inicial, os agentes não encontraram nada ilícito com o suspeito — apenas um celular. Questionado sobre o objeto que havia jogado no carro, ele disse se tratar de um dichavador de maconha. Na vistoria do veículo, no entanto, os policiais localizaram uma porção da droga, embalada em um saquinho tipo zip lock.

Segundo a policia, o suspeito, já conhecido por envolvimento com o tráfico, foi visto em frente à sua residência na companhia da mãe. Os policiais também observaram movimentação de possíveis usuários de drogas nas proximidades. Ao notar a aproximação da viatura, o jovem teria arremessado um objeto para dentro de um veículo estacionado com a porta traseira aberta, bem em frente à casa.

Confrontado novamente, o rapaz confessou que havia mais entorpecentes na residência. Com o portão e a porta abertos e mediante autorização do próprio suspeito, os policiais entraram no imóvel e encontraram mais três porções de maconha e uma de cocaína no rack da sala, todas embaladas da mesma forma.

No quarto do acusado, dentro de uma carteira, foram localizados R$ 1.114 em dinheiro trocado quantia compatível com o comércio de entorpecentes. Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e foi algemado por risco de fuga. Ele foi levado à Delegacia de Buritama, onde teve a prisão ratificada pelo delegado Rodolfo Freschi Bertolo e permaneceu detido à disposição da Justiça. A advogada Silvana de Souza Fernandes acompanhou o registro da ocorrência.