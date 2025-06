Júri absolve acusado de tentativa de homicídio em Birigui

O Tribunal do Júri de Birigui absolveu, na última quinta-feira (12), Adilson Santana da Silva, conhecido como “Careca”, acusado de tentativa de homicídio qualificado em um caso ocorrido em março de 2022. A decisão foi unânime entre os jurados, que acataram a tese de legítima defesa apresentada pela defesa e endossada pelo Ministério Público.

O caso remonta à noite de 1º de março de 2022, quando um morador do bairro Quemil procurou atendimento médico após relatar ter sido esfaqueado na rua Maurício Stábile. Segundo o depoimento da vítima, o acusado teria ido até sua casa exigindo o pagamento de uma cerveja. Na negativa, teria retornado minutos depois e, após nova recusa, partido para a agressão com uma faca.

A vítima, que no momento cuidava do filho pequeno, tentou se defender e foi atingida no braço, além de sofrer outros ferimentos antes da fuga do agressor. O homem foi socorrido ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento.

Adilson foi preso em flagrante ainda no mesmo dia e teve a prisão preventiva decretada. No entanto, ao longo do processo judicial, obteve o direito de responder em liberdade até o julgamento.