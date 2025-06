Mulher é presa após agredir policiais e causar tumulto

Uma mulher de 35 anos foi detida em flagrante na noite de domingo, 15, no bairro Jardim Jussara, em Araçatuba, após desacatar e agredir policiais militares que atendiam uma ocorrência de perturbação de sossego na rua José Canova Andrea.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram chamados por moradores que reclamavam do som alto vindo da residência da acusada, que estaria com uma caixa de som ligada no meio da via pública. Ao pedirem que o volume fosse reduzido, os militares teriam sido recebidos com ofensas, especialmente uma policial feminina, alvo de xingamentos com palavras de baixo calão.

A mulher, que apresentava sinais de embriaguez, ainda teria agredido um dos policiais, provocando um ferimento em seu lábio. Diante da resistência, a equipe precisou utilizar força moderada para contê-la. A acusada sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico antes de ser levada à Central de Flagrantes.