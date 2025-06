Birigui pode ter falta d’água em toda cidade nesta terça

Nesta terça-feira, 17, a cidade de Birigui poderá enfrentar interrupções no fornecimento de água tratada. A Prefeitura anunciou que a Estação de Tratamento de Água (ETA) será paralisada durante todo o dia para uma manutenção preventiva essencial.

A intervenção será feita por técnicos do Departamento Municipal de Água, que irão substituir uma peça chamada Junta Gibault, responsável por conectar duas adutoras. O equipamento está com vazamento e será trocado no trecho em frente ao reservatório do Residencial Ilha da Madeira.

A medida exige a interrupção temporária da captação de água no Ribeirão Baixotes, o que pode comprometer o abastecimento em todos os bairros da cidade. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente recomenda que a população economize e se prepare para possíveis oscilações ou falta d’água.