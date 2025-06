Araçatuba: MP encerra investigação sobre nepotismo na Prefeitura

O Ministério Público de Araçatuba arquivou o procedimento instaurado para apurar uma denúncia de nepotismo na nomeação de servidores comissionados na Prefeitura. A medida, oficializada nesta sexta-feira, 13, veio após a gestão do prefeito Lucas Zanatta (PL), que alegava estar agindo dentro dos parâmetros legais e respaldado por decisões do STF (Supremo Tribunal Federal), exonerar três comissionados.

O secretário de Assuntos Jurídicos do município, Arthur Bezerra de Souza Júnior, afirmou que a administração sempre atuou com responsabilidade e respaldo legal.

"Sempre discordamos, respeitosamente, do posicionamento inicial do Ministério Público. A decisão de arquivar a Notícia de Fato comprova que a Prefeitura tem pautado suas ações pela legalidade e em conformidade com os entendimentos do STF", declarou.