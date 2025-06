Justiça garante pagamento de honorários a procuradores municipais

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado destacou que o STF (Supremo Tribunal Federal) reconhece como constitucional a remuneração de advogados públicos por honorários na cobrança extrajudicial da dívida ativa, inclusive como estratégia de incentivo à resolução administrativa de conflitos. A interpretação está em conformidade com a Resolução CNJ nº 547/2024 e com o Tema 1184 de repercussão geral.

O juiz também citou o decreto municipal nº 23.892/2025, assinado pelo prefeito Lucas Zanatta (PL) em abril, que regulamentava o pagamento dos honorários. Embora o decreto tenha sido revogado na semana passada, o magistrado entendeu que ele reconheceu formalmente o direito dos procuradores, e que a suspensão repentina da verba — considerada de natureza alimentar — compromete a subsistência dos servidores.

“A continuidade dessa omissão poderá causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, justificando a concessão da tutela de urgência”, escreveu Danilo Brait na decisão.

Revogação após diálogo com o Legislativo

O prefeito Lucas Zanatta revogou o decreto após reunião com a presidente da Câmara Municipal, vereadora Edna Flor (Podemos), que expressou preocupação com o impacto da medida para contribuintes de baixa renda, como ambulantes, autônomos e pequenos comerciantes, que poderiam ser onerados com o acréscimo dos honorários no processo de cobrança administrativa.